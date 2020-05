Lo scandalo dei test sierologici in Toscana: prima i migranti (gratis) poi i lavoratori italiani (pagando) (Di venerdì 8 maggio 2020) L’ordinanza della Regione Toscana sui test sierologici è scandalosa. E’ la numero 54 del 6 maggio 2020. E prevede che tra i lavoratori a rischio che hanno la precedenza nel fare i test sierologici gratuiti rientrano “gli operatori e gli ospiti delle strutture di accoglienza per migranti”. Gli altri lavoratori non a rischio potranno eseguire i test, ma pagando. Ne dà notizia Il Giornale, sottolineando la protesta del consigliere regionale di FI Marco Stella. Quest’ultimo parla di palese discriminazione: “Quando ho letto il documento – dice – non volevo crederci. Io mi chiedo cosa porti la sinistra Toscana e il governatore Rossi ad applicare queste palesi, offensive e vergognose discriminazioni. Come toscani e come lavoratori, ci sentiamo profondamente amareggiati”. Il quotidiano ricorda anche che il governatore Rossi ... Leggi su secoloditalia Scandalo parcheggi - arrestato ispettore dei vigili di Firenze

