"Impossibile, non è vero". L'uomo di Zaia che ha contenuto il virus sbugiarda il governo in diretta: Formigli a bocca aperta (Di venerdì 8 maggio 2020) "Sono sorpreso dalla risposta del governo". Il virologo Andrea Crisanti, l'esperto che ha guidato la lotta al coronavirus in Veneto, in collegamento con Corrado Formigli a Piazzapulita mette in guardia sulla propaganda di Palazzo Chigi, che ha promesso altri 5 milioni di tamponi a disposizione delle regioni per controllare l'epidemia durante la Fase 2. "Ma che vuol dire? - domanda polemicamente - Due bastoncini con la garza assorbente per prendere il materiale dalla mucosa o sono compresi i reagenti che li accompagnano?". "Si intenderà la capacità di farsi, reagenti, laboratorio...", abbozza Formigli. "Non è possibile, non è vero, c'è una carenza pazzesca di reagenti in Italia", lo gela Crisanti. "Ma voi in Veneto li avete trovati, i reagenti", puntualizza il padrone di casa. "Perché noi a gennaio, ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus Serie C/ Ghirelli : "Protocollo impossibile - non possiamo ripartire"

Per Conte è impossibile riaprire - Fase 2 non è liberazione dal virus

Meloni : «Sui giornali paginate su FdI e la Lega. Ma non s’illudano - dividerci è impossibile» (Di venerdì 8 maggio 2020) "Sono sorpreso dalla risposta del governo". Il virologo Andrea Crisanti, l'esperto che ha guidato la lotta al coronain Veneto, in collegamento con Corrado Formigli a Piazzapulita mette in guardia sulla propaganda di Palazzo Chigi, che ha promesso altri 5 milioni di tamponi a disposizione delle regioni per controllare l'epidemia durante la Fase 2. "Ma che vuol dire? - domanda polemicamente - Due bastoncini con la garza assorbente per prendere il materiale dalla mucosa o sono compresi i reagenti che li accompagnano?". "Si intenderà la capacità di farsi, reagenti, laboratorio...", abbozza Formigli. "Non; possibile, non, c'; una carenza pazzesca di reagenti in Italia", lo gela Crisanti. "Ma voi in Veneto li avete trovati, i reagenti", puntualizza il padrone di casa. "Perché noi a gennaio, ...

DecibelBellini : Impossibile non volerti bene @dries_mertens14 ?? Buon compleanno sociooo ?? #HappyBirthdayDries #Mertens… - RaiTre : 'So che pure tu senti la voglia di scappare o di ritornare Sai che soli al mondo è impossibile restare Che una rivo… - StefanoFassina : A chi è interessato a capire perché non esiste #Mes senza condizioni, segnalo il testo curato da Alessandro Mangia,… - Noovyis : ('Impossibile, non è vero'. L'uomo di Zaia che ha contenuto il virus sbugiarda il governo in diretta: Formigli a bo… - Libero_official : 'Impossibile, non è vero'. #Crisanti, l'uomo di #Zaia che ha contenuto il #coronavirus sbugiarda il governo in dire… -

Ultime Notizie dalla rete : Impossibile non La Nuova Sardegna - Bergomi 2: "Impossibile non amare il Cagliari" Calcio Casteddu Andrea Crisanti a Piazzapulita: "Il governo ha promesso 5 milioni di tamponi? Impossibile, mancano i reagenti"

"Sono sorpreso dalla risposta del governo". Il virologo Andrea Crisanti, l'esperto che ha guidato la lotta al coronavirus in Veneto, in collegamento con Corrado Formigli a Piazzapulita mette in guardi ...

Mascherine a 50 cent? Introvabili. Anche a Parma

«Le mascherine chirurgiche non si trovano a 50 centesimi in farmacia perché i fornitori ce le vendono, in media, a circa un euro l’una». A parlare - e a fare chiarezza sull'ennesimo «dilemma» che si è ...

"Sono sorpreso dalla risposta del governo". Il virologo Andrea Crisanti, l'esperto che ha guidato la lotta al coronavirus in Veneto, in collegamento con Corrado Formigli a Piazzapulita mette in guardi ...«Le mascherine chirurgiche non si trovano a 50 centesimi in farmacia perché i fornitori ce le vendono, in media, a circa un euro l’una». A parlare - e a fare chiarezza sull'ennesimo «dilemma» che si è ...