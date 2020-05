I miserabili uscita il 18 Maggio: trama e cast (Di venerdì 8 maggio 2020) Continuano le uscite in prima visione di film e telefilm. Stavolta a far scalpitare i cineasti il film de I miserabili, che verrà mandato il 18 Maggio per la prima volta in VOD, sulla nuova piattaforma MioCinema.it e su SKy Primafila Premiere. Parliamo di un film molto acclamato di Ladj Ly. Vediamo qualche anticipazione di trama e cast. La trama Stéphane è un veterano di una squadra anticrimine, che insieme a due colleghi finisce al centro diuna guerra tra bande, membri di un ordine religioso, ragazzini in rivolta. Quello che apparentemente sembra un aneddoto di cronaca si tramuta invece in una faida per il controllo della città. Senza scrupoli e macchiando le coscienze di sangue. Il film è ambientato a Montfermeil, poco distante da Parigi. Parliamo di una trama avvincente energica è piena di colpi di scena. Una rivisitazione ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 8 maggio 2020) Continuano le uscite in prima visione di film e telefilm. Stavolta a far scalpitare i cineasti il film de I, che verrà mandato il 18per la prima volta in VOD, sulla nuova piattaforma MioCinema.it e su SKy Primafila Premiere. Parliamo di un film molto acclamato di Ladj Ly. Vediamo qualche anticipazione di. LaStéphane è un veterano di una squadra anticrimine, che insieme a due colleghi finisce al centro diuna guerra tra bande, membri di un ordine religioso, ragazzini in rivolta. Quello che apparentemente sembra un aneddoto di cronaca si tramuta invece in una faida per il controllo della città. Senza scrupoli e macchiando le coscienze di sangue. Il film è ambientato a Montfermeil, poco distante da Parigi. Parliamo di unaavvincente energica è piena di colpi di scena. Una rivisitazione ...

"Non ci sono né cattive erbe né uomini cattivi. Ci sono solo cattivi coltivatori". Proprio dove Victor Hugo aveva ambientato il suo celebre romanzo, nella banlieue di Montfermeil, a un'ora da Parigi, ...

