De Donno torna a parlare: “Vi spiego il motivo del mio silenzio” (Video) (Di venerdì 8 maggio 2020) Roma, 8 mag – Nessun mistero, ma solo amore per la scienza. “Nei giorni scorsi la pressione mediatica e popolare sul mio operato è stata tale da non permettermi di operare serenamente soprattutto nell’ambito della sperimentazione del protocollo implementato insieme ai colleghi del San Matteo di Pavia. Per questo motivo, spiega, ho deciso di chiudere tutti miei account social, sia personali che istituzionali”. Così Giuseppe De Donno, direttore del reparto terapia intensiva respiratoria dell’Ospedale Carlo Poma di Mantova, dopo due giorni di silenzio, svela il “mistero” sulla chiusura delle sue pagine social e chiarisce la sua posizione in merito alla polemica in corso con un Video sulla sua pagina ufficiale Facebook, rilanciato da Radio Radio. Intento del professore è quello di dare visibilità al protocollo ... Leggi su ilprimatonazionale De Donno torna a parlare : “Moltissimi Paesi ci hanno preso d’esempio” (Di venerdì 8 maggio 2020) Roma, 8 mag – Nessun mistero, ma solo amore per la scienza. “Nei giorni scorsi la pressione mediatica e popolare sul mio operato è stata tale da non permettermi di operare serenamente soprattutto nell’ambito della sperimentazione del protocollo implementato insieme ai colleghi del San Matteo di Pavia. Per questo, spiega, ho deciso di chiudere tutti miei account social, sia personali che istituzionali”. Così Giuseppe De, direttore del reparto terapia intensiva respiratoria dell’Ospedale Carlo Poma di Mantova, dopo due giorni di silenzio, svela il “mistero” sulla chiusura delle sue pagine social e chiarisce la sua posizione in merito alla polemica in corso con unsulla sua pagina ufficiale Facebook, rilanciato da Radio Radio. Intento del professore è quello di dare visibilità al protocollo ...

LegaSalvini : ++ BURIONI: “CURA AL PLASMA COSTOSA”, LA RISPOSTA DEL PROF. DE DONNO ++ Prof. Giuseppe De Donno: “Il Prof. Burioni… - MaMaurizi9 : RT @IlPrimatoN: 'Non cerco visibilità. Volevo visibilità per il plasma convalescente': così il professor De Donno in un video spiega la sua… - StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: 'Non cerco visibilità. Volevo visibilità per il plasma convalescente': così il professor De Donno in un video spiega la sua… - Mario48440912 : RT @IlPrimatoN: 'Non cerco visibilità. Volevo visibilità per il plasma convalescente': così il professor De Donno in un video spiega la sua… - Stefania_1972 : RT @IlPrimatoN: 'Non cerco visibilità. Volevo visibilità per il plasma convalescente': così il professor De Donno in un video spiega la sua… -