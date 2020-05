Confindustria, Bonomi: “Taglio Irap deve essere priorità per il Governo” (Di venerdì 8 maggio 2020) (Teleborsa) – “Tagliare l’Irap, pagare i debiti della Pubblica amministrazione alle imprese private, sbloccare i fondi già finanziati per le opere pubbliche”. Sono queste, per il presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi, le tre misure prioritarie che il Governo dovrebbe varare per sostenere il sistema produttivo di fronte alla sfida del Covid-19. “Le risorse economiche promesse non sono arrivate e l’effetto sull’economia è inesistente” ha sottolineato, ieri sera, Bonomi a Piazza Pulita su La7. In particolare, il presidente di Assolombarda ha ribadito la necessità di un “doveroso taglio dell’Irap”. Un intervento che “vale 9 miliardi e – ha spiegato Bonomi – potrebbe fatto in occasione degli acconti di giugno. È semplice, automatico, lo Stato non deve fare ... Leggi su quifinanza "Male - molto male". Bonomi di Confindustria bombarda il governo : Fase 2 - ecco il "modello Conte"

Bonomi (Confindustria) : «Rischio collasso. Soldi a pioggia finiscono. Sbloccare le grandi opere»

Confindustria tuona con Bonomi : “Prestiti non bastano - Governo si muova” (Di venerdì 8 maggio 2020) (Teleborsa) – “Tagliare l’, pagare i debiti della Pubblica amministrazione alle imprese private, sbloccare i fondi già finanziati per le opere pubbliche”. Sono queste, per il presidente designato di, Carlo, le tre misure prioritarie che il Governo dovrebbe varare per sostenere il sistema produttivo di fronte alla sfida del Covid-19. “Le risorse economiche promesse non sono arrivate e l’effetto sull’economia è inesistente” ha sottolineato, ieri sera,a Piazza Pulita su La7. In particolare, il presidente di Assolombarda ha ribadito la necessità di un “doveroso taglio dell’”. Un intervento che “vale 9 miliardi e – ha spiegato– potrebbe fatto in occasione degli acconti di giugno. È semplice, automatico, lo Stato nonfare ...

La7tv : #piazzapulita Bonomi (Pres. Confindustria): 'Si pretende che l'eventuale responsabilità del contagio sia colpa civ… - PiazzapulitaLA7 : Fase 2, Bonomi (Pres. Confindustria): 'Sta andando molto male, non ci hanno ascoltato' - fattoquotidiano : ALL'ATTACCO L’ associazione di Carlo Bonomi lancia l’allarme sulla riduzione del tempo di lavoro. E propone lo scon… - Anna040248 : RT @lorenzodalai: Bonomi di Confindustria: “gli unici anni in cui l’impresa andava bene e l’export tirava sono stati gli anni 2015 2016 poi… - newsfinanza : Confindustria, Bonomi: 'Taglio Irap deve essere priorità per il Governo' -