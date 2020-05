Anticipazioni Una Vita puntate dal 11 al 17 maggio 2020 | rissa tra Eduardo e Telmo

Leggi su anticipazioni

(Di venerdì 8 maggio 2020) Nelledal 11 al 17della soap opera spagnola Unavedremoedai ferri corti. In tal senso tra i due scoppierà una vera e propria, dove avrà la meglio il marito di Lucia. Tutto ruoterò intorno al rapporto che l’ex prelato aveva con la donna. Insommacercherà in tutti i modi di parlarle per farle capire che sono ancora in tempo per recuperare il tempo perduto. Lucia però non ne vuole sapere, per quanto lo abbia perdonato. A ciò si aggiunge il sospetto che il piccolo sia suo figlio.vuole sapere la verità, ma Lucia preferisce rimandere. Di conseguenzainterviene per far capire al suo rivale che è arrivato il tempo di lasciare in pace una volta e per tutte la sua amata.seguirà i suoi ordini?Unadal 11 al 14: ...