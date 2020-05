World Password Day, il 53% non cambia neppure dopo aver subito una violazione (Di giovedì 7 maggio 2020) I dati di LastPass e Panda Security. La cattiva abitudine di non modificare mai la parola-chiave rende popolari gli attachi hacker 'a dizionario' Leggi su repubblica (Di giovedì 7 maggio 2020) I dati di LastPass e Panda Security. La cattiva abitudine di non modificare mai la parola-chiave rende popolari gli attachi hacker 'a dizionario'

Non cambiamo la password neppure dopo aver subito una violazione. Lo sostiene il 53% degli utenti che hanno partecipato al sondaggio di LastPass, ammettendo di non aver mai modificato la parola-chiave ...

Oggi è il World Password Day, il 53% non le cambia neanche dopo un attacco

ROMA – Oggi è il World Password Day, una ricorrenza annuale che mira a sensibilizzare gli utenti sulle proprie parole chiave, quanto mai importanti in un periodo di esplosione nell’uso dei servizi Int ...

Non cambiamo la password neppure dopo aver subito una violazione. Lo sostiene il 53% degli utenti che hanno partecipato al sondaggio di LastPass, ammettendo di non aver mai modificato la parola-chiave ...