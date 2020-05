Superenalotto e Lotto: i numeri ritardatari. Prossima estrazione giovedì 7 maggio 2020 (Di giovedì 7 maggio 2020) Si ritorna ad occuparsi dei giochi del Lotto e SupernaLotto. In attesa delle estrazioni di giovedì 7 maggio, possiamo prendere in esame i numeri con maggiore ritardo per entrambi i casi. Iniziando con il SuperenaLotto andiamo a vedere, fino all’ultima estrazione, i numeri ritardatari. SuperenaLotto: classifica dei numeri ritardatari. Ecco quali numeri giocare il giorno 7 maggio 2020 In testa il 27 che arriva a 99 turni, che distanzia il 12 fermo a 52 ritardi. Si continua col 76 a 51, poi il 42 con 37 assenze, il 37 a 34 uscite a vuoto e il 2 a 33. Si prosegue con il 14 a 32 insieme al 66. Dopo troviamo un’altra coppia, 6 e 70, entrambi a quota 27. Vediamo la sintesi dei numeri più ritardatari del SuperenaLotto: 27 99 12 52 76 51 42 37 37 34 2 33 14 32 66 32 6 27 70 27 Estrazioni Lotto, i numeri ritardatari al giorno 7 maggio 2020 per tutte le ... Leggi su italiasera Estrazioni del Lotto - Superenalotto e 10eLotto oggi giovedì 7 maggio 2020

