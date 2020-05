Stop tasse e conciliazioni | i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 7 maggio 2020) Dalle sospensioni degli adempimenti e procedimenti fiscali agli accordi di conciliazione a distanza, passando per la sospensione dei termini nei procedimenti di adesione e il bonus ai lavoratori dipendenti. L’Agenziafornisce le precisazioni einterpretativi sull’applicazionenorme contenute nei decreti Cura Italia e Liquidità, con una circolare. Il documento risponde ai quesiti inviati dalle associazioni di categoria, da professionisti e contribuenti e dalle direzioni regionali. Le sospensioni varate per adempimenti e procedimenti La circolare chiarisce come agiscono le sospensioni previste dai due decreti su alcuni obblighi fiscali. Per esempio, viene chiarito che sono spostati al 30 giugno 2020 i termini per la presentazione della dichiarazione annuale Iva, del modello TR, della comunicazione della liquidazione periodica Iva (Lipe) ...