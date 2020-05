Sentenza Consulta tedesca, Bce non ci sta: siamo sotto giurisdizione Corte Ue (Di giovedì 7 maggio 2020) "siamo una istituzione europea e sotto la giurisdizione della Corte di giustizia europea". Lo ha rivendicato il vicepresidente della Bce, Luis De Guindos interpellato sugli attacchi al piano di acquisti di titoli in una Sentenza della Corte costituzionale della Germania, durante l'audizione al Parlamento europeo sulla presentazione del rapporto 2019. "siamo tenuto a rispondere al parlamento europeo - ha proseguito - e lo facciamo in maniera totalmente aperta"."Operiamo in base al nostro mandato istituzionale, in maniera indipendente da governi e lobby", ha detto ancora De Guindos. De Guindos ha poi confutato su una delle accuse della Corte teutonica, la tesi che da parte della Bce manchi una valutazione di proporzionalità sul suo piano di acquisti di titoli di Stato. Ci sta invece una continua valutazione della proporzionalità delle policy, ha affermato "e un consistente ... Leggi su ilfogliettone Borse - l’Europa riduce i guadagni dopo la sentenza della Consulta tedesca sul Qe. Piazza Affari a +0 - 8% - lo spread sale verso 240 punti (Di giovedì 7 maggio 2020) "una istituzione europea eladelladi giustizia europea". Lo ha rivendicato il vicepresidente della Bce, Luis De Guindos interpellato sugli attacchi al piano di acquisti di titoli in unadellacostituzionale della Germania, durante l'audizione al Parlamento europeo sulla presentazione del rapporto 2019. "tenuto a rispondere al parlamento europeo - ha proseguito - e lo facciamo in maniera totalmente aperta"."Operiamo in base al nostro mandato istituzionale, in maniera indipendente da governi e lobby", ha detto ancora De Guindos. De Guindos ha poi confutato su una delle accuse dellateutonica, la tesi che da parte della Bce manchi una valutazione di proporzionalità sul suo piano di acquisti di titoli di Stato. Ci sta invece una continua valutazione della proporzionalità delle policy, ha affermato "e un consistente ...

