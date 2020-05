Rita Rusic senza veli sul web | L’ira dei haters dopo il Grande Fratello Vip

(Di giovedì 7 maggio 2020) La ex concorrente delVipapparesul web e scatena l’ira degli. Su Instagramtoglie ie solleva moltissime critiche: la ex gieffina pubblica due video in cui fa uno spogliarello. I followers scioccati commentano: “Sei vecchia comportati da 60enne“. Critiche a… L'articolosul web L’ira deiilVip proviene da www.meteoweek.com.

Francym97 : RT @cryIngwsel: QUESTA DIRETTA È STATA VITA OSSIGENO VI PREGO DATE UN PROGRAMMA A RITA RUSIC MA POI VEDERE PAOLO COSÌ PRESSATO FA SEMPRE BE… - ChiccoseDOC : “GRANDE FRATELLO VIP 4”: PAOLO CIAVARRO, IN DIRETTA INSTAGRAM CONDIVISA CON L’EX COLLEGA DI REALITY, RITA RUSIC..… - pinklady98 : RT @ISwearILived8: Rita Rusic intervistatrice eccellente, grazie Rusic sei certezza #ciavarrini - pinklady98 : RT @decaprioclaudia: PIERSILVIO DIAMO UN PROGRAMMA A RITA RUSIC CHE FA INTERVISTE MIGLIORI DELLE TUE CONDUTTRICI #ciavarrini #chinonrisi… - decaprioclaudia : RT @cryIngwsel: QUESTA DIRETTA È STATA VITA OSSIGENO VI PREGO DATE UN PROGRAMMA A RITA RUSIC MA POI VEDERE PAOLO COSÌ PRESSATO FA SEMPRE BE… -

Ultime Notizie dalla rete : Rita Rusic

Non sono molto positivi i commenti a corredo dei due video pubblicati su Instagram in cui Rita Rusic è senza veli sul web. Gli haters scatenano la loro ira contro la ex concorrente del Grande Fratello ...Rita Rusic, ex moglie del produttore cinematografico e presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori è una delle star italiane più social. Su Instagram conta su 150mila follower ed è sempre attivis ...