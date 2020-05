Riki ed Enrico Nigiotti ad Amici Speciali non ci saranno, ecco perché (Di giovedì 7 maggio 2020) Riki ed Enrico Nigiotti ad Amici Speciali non parteciperanno, per due motivi diversi. Il nome di Enrico Nigiotti era stato annunciato dalla stessa Maria De Filippi nel momento della presentazione della fase serale di Amici. Oltre ad Enrico Nigiotti, la conduttrice aveva confermato Michele Bravi, effettivamente nel cast, uno dei due casi isolati a non avere alcun legame precedente con il talent show di Canale 5. Il nome di Riki, invece, sembrava fin troppo scontato e la sua assenza ha fatto discutere molto. Si vociferano problemi tra il cantante e la produzione, non confermati. I 5 ballerini di Amici Speciali sono Gabriele Esposito, Andreas Muller, Umberto Gaudino, Javier Rojas e Alessio Gaudino. I 7 cantanti del programma saranno invece The Kolors, Irama, Michele Bravi, Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzi e Random. Li vedremo da venerdì 22 ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 7 maggio 2020)edadnon parteciperanno, per due motivi diversi. Il nome diera stato annunciato dalla stessa Maria De Filippi nel momento della presentazione della fase serale di. Oltre ad, la conduttrice aveva confermato Michele Bravi, effettivamente nel cast, uno dei due casi isolati a non avere alcun legame precedente con il talent show di Canale 5. Il nome di, invece, sembrava fin troppo scontato e la sua assenza ha fatto discutere molto. Si vociferano problemi tra il cantante e la produzione, non confermati. I 5 ballerini disono Gabriele Esposito, Andreas Muller, Umberto Gaudino, Javier Rojas e Alessio Gaudino. I 7 cantanti del programmainvece The Kolors, Irama, Michele Bravi, Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzi e Random. Li vedremo da venerdì 22 ...

Riki ed Enrico Nigiotti ad Amici Speciali non parteciperanno, per due motivi diversi. Il nome di Enrico Nigiotti era stato annunciato dalla stessa Maria De Filippi nel momento della presentazione dell ...

Enrico Nigiotti svela perché non sarà tra i concorrenti di Amici Speciali

1Con una Instagram Stories, Enrico Nigiotti svela a fan e pubblico il perché non sarà tra i concorrenti di Amici Speciali: il motivo dell’assenza Annunciato inizialmente come uno dei papabili concorre ...

1Con una Instagram Stories, Enrico Nigiotti svela a fan e pubblico il perché non sarà tra i concorrenti di Amici Speciali: il motivo dell'assenza Annunciato inizialmente come uno dei papabili concorre ...