NBA: ripresa con allenamenti individuali. Quattro squadre al via (Di giovedì 7 maggio 2020) Riprendono gli allenamenti anche in NBA. Come riporta Sportando, da questo venerdì la lega americana permetterà alle proprie squadre di tornare in palestra, con i giocatori che dovranno svolgere solamente degli allenamenti individuali. Ci saranno delle fasce orarie da rispettare e al massimo potranno esserci Quattro giocatori alla volta. A sfruttare questa opportunità, però, non saranno subito tutte le squadre, ma attualmente solo Quattro sono intenzionate a cominciare gli allenamenti individuali: Cleveland Cavaliers, Houston Rockets, Portland Trail Blazers e Denver Nuggets. Una situazione diversa da squadra a squadra, come dimostrano i Golden State Warriors, che dovranno aspettare il termine del lockdown per la città di San Francisco, che finirà il 31 Maggio. Sulla possibile ripresa della stagione è intervenuto anche il coach dei ... Leggi su oasport NBA : ripresa con allenamenti individuali. Quattro squadre al via

Basket : NBA - Disney World o Las Vegas per l'eventuale ripresa. Si lavora anche sulla nuova stagione

Riprendono gli allenamenti anche in NBA. Come riporta Sportando, da questo venerdì la lega americana permetterà alle proprie squadre di tornare in palestra, con i giocatori che dovranno svolgere solam ...

Dal calcio alla NBA, dalla MotoGP alla UFC: quando ripartono gli sport

Calcio, basket, motoGP, formula 1, tennis e UFC: quando potrebbero ripartire i principali sport dopo la sospensione degli ultimi mesi. Il mondo dello sport è fermo: l'emergenza sanitaria che ha coinvo ...

Riprendono gli allenamenti anche in NBA. Come riporta Sportando, da questo venerdì la lega americana permetterà alle proprie squadre di tornare in palestra, con i giocatori che dovranno svolgere solam ...