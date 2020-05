Lapadula: «Sto benissimo a Lecce. Liverani preparato» (Di giovedì 7 maggio 2020) L’attaccante Gianluca Lapadula commenta l’esperienza con la maglia del Lecce: «Qui sto benissimo. Liverani è molto preparato» Gianluca Lapadula ha parlato ai microfoni di RadioRossonera della sua esperienza al Lecce: «Sto benissimo. Ho la fortuna di avere per me e la mia famiglia una villa con giardino così le bambine riescono a uscire. Ho fatto sette gol in campionato e due in Coppa Italia, ma solo alla fine potrò dire se sarò soddisfatto». «Mister Liverani è molto preparato. All’inizio non è stato facile comprendere la sua idea di gioco, ma col tempo ci siamo riusciti e ora esprimiamo sul campo ciò che vuole. Falco? Con lui mi trovo benissimo, è un giocatore dalle grandi qualità così come Barak, Saponara e Mancosu. Abbiamo una bella squadra», ha concluso ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 maggio 2020) L’attaccante Gianlucacommenta l’esperienza con la maglia del: «Qui stoè molto» Gianlucaha parlato ai microfoni di RadioRossonera della sua esperienza al: «Sto. Ho la fortuna di avere per me e la mia famiglia una villa con giardino così le bambine riescono a uscire. Ho fatto sette gol in campionato e due in Coppa Italia, ma solo alla fine potrò dire se sarò soddisfatto». «Misterè molto. All’inizio non è stato facile comprendere la sua idea di gioco, ma col tempo ci siamo riusciti e ora esprimiamo sul campo ciò che vuole. Falco? Con lui mi trovo, è un giocatore dalle grandi qualità così come Barak, Saponara e Mancosu. Abbiamo una bella squadra», ha concluso ...

