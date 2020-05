Gossip News: Fedez fa una torta per Chiara ma Massari non approva, torna l’Alchimista (Di giovedì 7 maggio 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Fedez e la torta per Chiara Ferragni, del ritorno dellìAlchimista a Uomini e Donne, di Fiorello che vuole abbandonare le scene e della programmazione televisiva prevista per questa sera. Fedez: Oggi è il compleanno di Chiara Ferragni e Fedez, da bravo marito, ha voluto prepararle una torta. Il rapper ha assemblato il dolce e lo ha mostrato ai follower di Instagram prima, al maestro Iginio Massari poi. Ed è stato proprio Massari, in videchiamata, ad avere l’ultima parola: “Vuoi separarti?” ha domandato ironico osservando l’opera -colorata, buffa- di Federico. Un simpatico siparietto che ha divertito tutti. Auguri, Chiara! L’ALCHIMISTA: Ma insomma: chi è l’Alchimista? C’è chi dice ... Leggi su velvetgossip Gossip News : Giulia e Andrea e la [FOTO] incriminata - Emma giudice a X-Factor

Gossip News : Eleonora Daniele disperata in diretta - Temptation Island in bilico

Gossip News : Tina Cipollari si infuria - Adriana Volpe si confessa (Di giovedì 7 maggio 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet,! Questa volta vi parliamo die laperFerragni, del ritorno dellìAlchimista a Uomini e Donne, di Fiorello che vuole abbandonare le scene e della programmazione televisiva prevista per questa sera.: Oggi è il compleanno diFerragni e, da bravo marito, ha voluto prepararle una. Il rapper ha assemblato il dolce e lo ha mostrato ai follower di Instagram prima, al maestro Iginiopoi. Ed è stato proprio, in videchiamata, ad avere l’ultima parola: “Vuoi separarti?” ha domandato ironico osservando l’opera -colorata, buffa- di Federico. Un simpatico siparietto che ha divertito tutti. Auguri,! L’ALCHIMISTA: Ma insomma: chi è l’Alchimista? C’è chi dice ...

pensieronews : Uomini e Donne: Enzo Capo contro la sua ex Pamela Barretta, “lei mi ha infangato” Leggi l'articolo su… - Maurizi61488550 : Fiordaliso dopo la morte della madre per coronavirus: «Volevo che venisse a prendermi, portarmi via con lei» - DVD23690077 : RT @DVD23690077: ????Forza..MITICA..lo devi a LEI....? - leggoit : #katemiddleton e le #foto del lockdown: «Siamo tutti molto colpiti» - sosbiglietti : Baby Archie ti farà sciogliere in questo nuovo video con Meghan Markle e girato da Harry -

Ultime Notizie dalla rete : Gossip News Gossip News: Tina: "Sirius tu vuoi me", Tom Cruise gira un film nello spazio Velvet Gossip Altro che auguri, Fedez che scherzo a Chiara Ferragni

"Tette piccole" così Fedez fa gli auguri di compleanno alla moglie Chiara Ferragni. Il musicista, impietoso negli scherzi, non risparmia la moglie Chiara Ferragni neppure nel giorno del suo compleanno ...

Gossip News: Fedez fa una torta per Chiara ma Massari non approva, torna l’Alchimista

Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Fedez e la torta per Chiara Ferragni, del ritorno dellìAlchimista a Uomini e ...

"Tette piccole" così Fedez fa gli auguri di compleanno alla moglie Chiara Ferragni. Il musicista, impietoso negli scherzi, non risparmia la moglie Chiara Ferragni neppure nel giorno del suo compleanno ...Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Fedez e la torta per Chiara Ferragni, del ritorno dellìAlchimista a Uomini e ...