Fedez, la torta per Chiara Ferragni e il commento di Iginio Massari: «Vuoi separarti?» (Di giovedì 7 maggio 2020) Trentatré candeline per Chiara Ferragni. La fashion blogger ha festeggiato il compleanno nel suo appartamento di Milano insieme al figlio Leone e al marito Fedez, tra mazzi di fiori e torte multi-strato. Nel ritratto di famiglia, spicca l’enorme dolce preparato in pochi minuti proprio dal rapper, che ha assemblato pan di Spagna, panna e confetti, riproducendo infine il viso stilizzato della moglie. Leggi su vanityfair Gossip News : Fedez fa una torta per Chiara ma Massari non approva - torna l’Alchimista (Di giovedì 7 maggio 2020) Trentatré candeline per Chiara Ferragni. La fashion blogger ha festeggiato il compleanno nel suo appartamento di Milano insieme al figlio Leone e al marito Fedez, tra mazzi di fiori e torte multi-strato. Nel ritratto di famiglia, spicca l’enorme dolce preparato in pochi minuti proprio dal rapper, che ha assemblato pan di Spagna, panna e confetti, riproducendo infine il viso stilizzato della moglie.

RainbowViola : RT @aR21ooo: RAGA FEDEZ HA FATTO UNA TORTA PER IL COMPLEANNO DI CHIARA E L’HA MOSTRATA AD IGINIO MASSARI,PER RICEVERE UN PARERE SUL RISULTS… - Luciiventuri : RT @softlouishes: fedez che si impegna a fare la torta per il compleanno di chiara e il maestro che appena vede la torta gli dice “ma vuoi… - DaRialBich : RT @softlouishes: fedez che si impegna a fare la torta per il compleanno di chiara e il maestro che appena vede la torta gli dice “ma vuoi… - alirodriguez___ : RT @aR21ooo: RAGA FEDEZ HA FATTO UNA TORTA PER IL COMPLEANNO DI CHIARA E L’HA MOSTRATA AD IGINIO MASSARI,PER RICEVERE UN PARERE SUL RISULTS… - xxCapraxx : RT @aR21ooo: RAGA FEDEZ HA FATTO UNA TORTA PER IL COMPLEANNO DI CHIARA E L’HA MOSTRATA AD IGINIO MASSARI,PER RICEVERE UN PARERE SUL RISULTS… -