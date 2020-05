ESCLUSIVA 90min | Stefano Fiore | Zola e Veron i più forti | Crespo mi ha sorpreso

Leggi su 90min

(Di giovedì 7 maggio 2020)ha ottenuto inun' intervista connella quale l'ex Lazio ha parlato della situazione attuale, del suo trascorso come giocatore e dei suoi progetti per il futuro. Impossibile non partire da qui, come stai vivendo questa quarantena? "Senza dubbio questa è una situazione eccezionale senza precedenti che nessuno poteva prevedere, sopratutto in relazione alle conseguenze che sta avendo al momento ed a quelle che avrà in futuro. La situazione è drammatica perché, ahimè,...