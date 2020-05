Coronavirus: partite Iva, il sindaco di Roscigno riduce le tasse comunali fino al 2022 (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRoscigno (Sa)- Esenzione dal pagamento della Tosap e riduzione della Tari. Così, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento-Vallo di Diano e Alburni, il sindaco del comune di Roscigno, Pino Palmieri, anticipa le manovre del Governo nazionale e scende in campo a sostegno delle partite Iva. Con un provvedimento comunale infatti, Palmieri ha disposto fino al 1 giugno del 2022, l’esenzione per i bar del territorio, del pagamento della tassa per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche (Tosap), mentre le attività commerciali e le partite Iva che esercitano attività di bar, negozi di parrucchieri, abbigliamento e strutture ricettive, avranno una riduzione pari al 30% del pagamento della tassa sui rifiuti (Tari). Iniziativa concreta per aiutare l’imprenditoria dei piccoli comuni dell’entroterra montano dove a causa ... Leggi su anteprima24 Coronavirus FIFA/ Si ai cinque cambi - ma le partite rimangono da 90 minuti

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : 1221 casi in Italia nelle ultime 23 ore - 195 vittime. Il 50% delle aziende ripartite in Campania

Coronavirus - in Regione la protesta di 300 studi fotografici : Trattati da invisibili - pronti a chiudere le partite Iva (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa)- Esenzione dal pagamento della Tosap e riduzione della Tari. Così, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento-Vallo di Diano e Alburni, ildel comune di, Pino Palmieri, anticipa le manovre del Governo nazionale e scende in campo a sostegno delleIva. Con un provvedimento comunale infatti, Palmieri ha dispostoal 1 giugno del, l’esenzione per i bar del territorio, del pagamento della tassa per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche (Tosap), mentre le attività commerciali e leIva che esercitano attività di bar, negozi di parrucchieri, abbigliamento e strutture ricettive, avranno una riduzione pari al 30% del pagamento della tassa sui rifiuti (Tari). Iniziativa concreta per aiutare l’imprenditoria dei piccoli comuni dell’entroterra montano dove a causa ...

Agenzia_Ansa : Bonus per aprile sempre di 600 - lucianonobili : “Milioni di italiani, commercianti, piccoli imprenditori, operai, partite iva, professionisti sono disperati perché… - capuanogio : Il Comitato tecnico scientifico irremovibile sul protocollo della #Figc: in caso di positività si deve fare la quar… - niccogusso : Ci fosse un solo ministro che minaccia le #dimissioni per fare pressioni affinché vengano sbloccati i pagamenti per… - FreniRicerche : QUALE FUTURO PER LE PARTITE IVA? Partecipa al nostro sondaggio! -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus partite Coronavirus/Partite Iva, come pagare e vivere restando a galla? Giornale di Montesilvano Spataro e la Fase 2: "Tornate a praticare le bocce il prima possibile, è sicuro"

"Torniamo tutti in bocciofila!". L'invito, sincero ed accorato, arriva dal professor Antonio Spataro, direttore dell'Istituto di Medicina dello Sport e medico federale dalla Federbocce, dunque perfett ...

Enel alza il velo sui conti: buona capacità di attutire gli effetti Covid-19

Utile netto in salita nei primi tre mesi dell’anno per Enel che segna un + 10,5% a 1.281 milioni di euro contro i 1.159 milioni di euro del primo trimestre 2019, mentre i ricavi calano del 12,2% a 19.

"Torniamo tutti in bocciofila!". L'invito, sincero ed accorato, arriva dal professor Antonio Spataro, direttore dell'Istituto di Medicina dello Sport e medico federale dalla Federbocce, dunque perfett ...Utile netto in salita nei primi tre mesi dell’anno per Enel che segna un + 10,5% a 1.281 milioni di euro contro i 1.159 milioni di euro del primo trimestre 2019, mentre i ricavi calano del 12,2% a 19.