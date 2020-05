Brigitte Nielsen oggi? Paparazzata a Los Angeles

Leggi su aciclico

(Di giovedì 7 maggio 2020) Solo chi cade può risorgere, e quando dopo anni vedi che una persona cui vuoi bene, che ha avuto anni difficilissimi ora è felice, rende felice anche te, soprattutto in un periodo come questo, dove abbiamo bisogno di buoni notizie, per alleggerire questa coltre ci cemento che sta opprimendo i nostri cuori. La buona notizia mi arriva con un servizio fotografico dell’agenzia Ipa. Da Losmi sono state mandate queste foto paparazzate di. Certo struccata, spettinata, con addosso una tuta rosa (va bene, di Calvin Klein, ma pur sempre una tuta come quelle che in queste settimane tutti noi indossiamo per stare comodi in casa, io ormai le porto anche in redazione) con la sua cagnetta, che lei considera come una bambina, suo marito Mattia, che non ha mai avuto il complesso di essere più piccolo della moglie («Sono alta un metro e ...