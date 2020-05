Benvenuta folla di runner | ora fatti valere

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 7 maggio 2020) Raccomandano molto di non trarre indicazioni generali dalle esperienze personali e particolari. Giusto. Ma se due esperienze personali e particolari diventano l’esperienza ripetuta, raccontata e condivisa di migliaia di persone, siamo già vicini all’allarme generale. E allora.Può darsi che Villa Doria Pamphili a metà mattina del fatidico lunedì 4 maggio non fosse un test attendibile, anzi sicuramente non lo era. Eravamo finalmente alla riapertura dei parchi romani, dopo due mesi. E chi si fosse affacciato anche solo per curiosità avrebbe visto che su per la salita di ghiaia che nel 1849 vide sacrificarsi eroicamente i volontari della Repubblica romana, ora si sacrificavano, in un impeto altrettanto eroico, più gioioso ma non esattamente pacifico, centinaia di jogger eframmisti ad accompagnatori di cani e di bambini, tutti ...