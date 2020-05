Uomini e Donne, Nicola Vivarelli è gay? (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il nuovo giovanissimo corteggiatore di Gemma Galgani, tale Sirius, di soli 26 anni, non è certo passato inosservato. Tra i tanti gossip che immediatamente gli si sono rivolti contro, anche qualche scheletro nell'armadio poco carino, e soprattutto un presunto scoop sulla sua vera identità.Anzitutto, il giovane si era presentato all'interno del programma Uomini e Donne nascondendo il suo nome di battesimo, che soltanto di lì a poche ore abbiamo scoperto essere Nicola Vivarelli. Tuttavia, sarebbero molte altre le cose che ancora non sapevamo di lui.Uomini e Donne, Nicola Vivarelli è gay? 06 maggio 2020 12:00. Leggi su blogo Quando il parto diventa una scommessa | Il pronostico su Beatrice Valli ex di Uomini e Donne | Video

Uomini e donne - Sirius smascherato dalla ex : ‘punta alle telecamere’

Uomini e Donne - conoscete la sorella di Sara Amira Shaimi? Eccola (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il nuovo giovanissimo corteggiatore di Gemma Galgani, tale Sirius, di soli 26 anni, non è certo passato inosservato. Tra i tanti gossip che immediatamente gli si sono rivolti contro, anche qualche scheletro nell'armadio poco carino, e soprattutto un presunto scoop sulla sua vera identità.Anzitutto, il giovane si era presentato all'interno del programmanascondendo il suo nome di battesimo, che soltanto di lì a poche ore abbiamo scoperto essere. Tuttavia, sarebbero molte altre le cose che ancora non sapevamo di lui.? 06 maggio 2020 12:00.

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per gli uomini e le donne che lavorano nei mezzi di comunicazione. In questo tempo di pandemia ri… - virginiaraggi : Oggi l'Esercito Italiano compie 159 anni. Auguri alle donne e agli uomini al lavoro in Italia e nelle missioni all'… - Einaudieditore : C’è questa storiella sul decreto in cui si specifica che il guidatore sta al posto dietro al volante. È uno scherzo… - unddermond : @AreUBlack Cioè mi fa venire voglia di diventare vecchia e severa e spaccare il culo a tutti e mettere in riga uomi… - ottovanz : RT @Pontifex_it: #PreghiamoInsieme per gli uomini e le donne che lavorano nei mezzi di comunicazione. In questo tempo di pandemia rischiano… -