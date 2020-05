Uomini e Donne, L'ex fidanzata di Nicola Vivarelli critica l'interesse verso Gemma (Di mercoledì 6 maggio 2020) Di Nicola Vivarelli, alias Sirius, oltre il suo volto ormai impresso nella mente di Gemma Galgani stiamo scoprendo sempre più particolari del suo passato grazie a persone vicine a lui come il titolare dell'agenzia di spettacolo sorpreso della presenza del giovane nel programma di Maria de Filippi (e della quale ci siamo occupati), ma anche di chi, dal passato di Sirius, porta una testimonianza sul ragazzo. E che testimonianza se a riferirla è la sua ex fidanzata Chiara Vannucci.Dalle pagine di Fanpage racconta: Uomini e Donne l'ho seguito fino a quando mi sono trasferita a Londra. Mi ha scritto un amico per dirmi che l'aveva visto in trasmissione. Non mi interessa più molto, è trascorso troppo tempo. Siamo stati insieme per tre o quattro anni, fino al 2014 più o meno (in testa all'articolo una foto di coppia scattata nel 2012, ndr). Si parla tanto ... Leggi su blogo Gianni Sperti sbotta a Uomini e donne/ "Non mi puoi mancare di rispetto così!"

