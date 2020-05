Una maglietta per la solidarietà: l’iniziativa dell’associazione “Raggi di sole” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiUna festa della mamma solidale per “Raggi di Sole”. L’associazione di donne malate di tumore lancia un’altra campagna di generosità attiva. Contribuendo con una donazione minima riceverai un’originale t-shirt disegnata dall’artista Antonio Boffa con il ricavato verranno prodotte mascherine e bandana da donare ai bambini in terapia oncologica. “Raggi di Sole nasce per iniziativa della presidente Lucia Lodi e di un gruppo di amici che si sono affiancati a lei, (Giovanna Albano, Edelweiss Consalvo, Rosaria De Caro, Mariagrazia Mastrolia, Vincenzo Carusi Abbamonte, Flavio Gioia, Arturo Calabrese). Raccoglie donne con patologia tumorale e volontari animati dal desiderio di offrire sostegno psicologico e pratico a chi combatte con il cancro, con particolare riguardo per donne e bambini. Tra le iniziative ... Leggi su anteprima24 Benessere - come depilarsi in casa con zucchero e una vecchia maglietta (Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiUna festa della mamma solidale per “Raggi di Sole”. L’associazione di donne malate di tumore lancia un’altra campagna di generosità attiva. Contribuendo con una donazione minima riceverai un’originale t-shirt disegnata dall’artista Antonio Boffa con il ricavato verranno prodotte mascherine e bandana da donare ai bambini in terapia oncologica. “Raggi di Sole nasce per iniziativa della presidente Lucia Lodi e di un gruppo di amici che si sono affiancati a lei, (Giovanna Albano, Edelweiss Consalvo, Rosaria De Caro, Mariagrazia Mastrolia, Vincenzo Carusi Abbamonte, Flavio Gioia, Arturo Calabrese). Raccoglie donne con patologia tumorale e volontari animati dal desiderio di offrire sostegno psicologico e pratico a chi combatte con il cancro, con particolare riguardo per donne e bambini. Tra le iniziative ...

OldManAries : Ciao. Sono quello che tra un’ora ha una conf call con clienti e si è reso conto che probabilmente sarà video e sta… - fiorani_pat : nessun privilegio nessun regalo nessun sollievo...medico economico giudiziario...solo prigione domiciliari malagius… - venti4ore : Dal Monzino una maglietta tech per monitorare pazienti Covid dimessi - marzia61645943 : RT @solobea21: Marzia nelle storie ha riconosciuto una sua maglietta che ho io da non so quanti anni - massbolo : @Ariachetira scusi, cosa dice il ministro Boccia? Che il Covid-19 si attacca quando nei negozi uno indossa una mag… -

Ultime Notizie dalla rete : Una maglietta «Una maglietta a tutti i rappresentanti istituzionali: non è una scuola, è una confezione!» BisceglieViva Napoli, Fabian Ruiz ordina la pizza a casa. Poi regala la sua maglietta al pizzaiolo

Calcio e pizza. L'Italia si è tuffata nella Fase 2 e Fabian Ruiz non ha fatto eccezione. Il centrocampista del Napoli, come nel caso dei suoi compagni, è stato sottoposto ad un primo tampone effettuat ...

NBA, Shaquille O'Neal in campo con la maglia n°8 di Kobe Bryant: il retroscena

“Mi ha quasi commosso vedere Shaq in campo con la mia maglia n°8. Ne ero felice, anche perché avete presente le regole NBA che ci costringono a scendere in campo con delle maglia super strette che sem ...

