Tornado in Italia, 197 negli ultimi 6 anni: il più forte a Dolo nel 2015, intensità F3 (Di mercoledì 6 maggio 2020) Anche se siamo abituati a sentire le notizie di quelli spaventosi che si verificano negli Stati Uniti, anche l’Italia è colpita dai temutissimi Tornado. In base ai calcoli di Meteo in Veneto e raccolti in uno studio a cura di Tornado in Italia e Rete Meteo Amatori, dal 2014 al 2019 in Italia sono stati registrati ben 197 Tornado. Nel 2014 ce ne sono stati 38, 21 nel 2015, 30 nel 2016, 20 nel 2017, 52 nel 2018, 36 nel 2019. 47 di questi eventi climatici estremi (24%) sono stati di origine mesociclonica, in genere i più intensi, perché originati sotto alla corrente ascendente e rotante di una supercella di pioggia. Di questi 15 (8%) hanno raggiunto il grado F2 della scala Fujita (venti superiori ai 180km/h). Il più intenso in assoluto, l’unico che abbia superato il grado F2, è stato il Tornado di Dolo dell’8 luglio 2015 che ha ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 6 maggio 2020) Anche se siamo abituati a sentire le notizie di quelli spaventosi che si verificanoStati Uniti, anche l’è colpita dai temutissimi. In base ai calcoli di Meteo in Veneto e raccolti in uno studio a cura diine Rete Meteo Amatori, dal 2014 al 2019 insono stati registrati ben 197. Nel 2014 ce ne sono stati 38, 21 nel, 30 nel 2016, 20 nel 2017, 52 nel 2018, 36 nel 2019. 47 di questi eventi climatici estremi (24%) sono stati di origine mesociclonica, in genere i più intensi, perché originati sotto alla corrente ascendente e rotante di una supercella di pioggia. Di questi 15 (8%) hanno raggiunto il grado F2 della scala Fujita (venti superiori ai 180km/h). Il più intenso in assoluto, l’unico che abbia superato il grado F2, è stato ildidell’8 luglioche ha ...

