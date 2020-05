Terremoto magnitudo 5 1 in Iran | case danneggiate

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Una scossa di5.1 è stata registrata in: il sisma ha scosso Firouzabad nella provincia occidentale del Lorestan, a ovest di Teheran, riferisce l’Isna. L’evento è stato avvertito nelle città di Khorramabad e Boroujerd. Alcunesono state parzialmentea causa del tremore, ma non sono state riportate vittime.L'articolo5.1 inMeteo Web.

fanpage : #terremoto nelle Marche, torna la paura nel Centro Italia: scossa di magnitudo 3.6 nella notte #5maggio: - SkyTG24 : Trapani, scossa di terremoto magnitudo 3.3 - MediasetTgcom24 : Grecia, forte terremoto di magnitudo 6.6 al largo di Creta: allerta tsunami #Terremoto - infoitinterno : Terremoto in Sicilia: scossa 3.3 magnitudo fra Trapani e Marsala, forte boato e paura tra la popolazione - infoitinterno : Terremoto a Trapani, scossa di magnitudo 3.3 avvertita in tutta la provincia -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto magnitudo

La prima è stata registrata 22 minuti dopo la mezzanotte a Sovramonte, in provincia di Belluno, in Veneto nelle seguenti coordinate geografiche: 46.06 di latitudine e 11.84 di longitudine, ad una prof ...L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 nel Veneto alle ore 00:22 di oggi, lunedì 4 maggio 2020. Terremoto, forte scossa M 4.3 in Azerba ...