Subito un laboratorio collettivo per raccogliere le idee migliori (Di mercoledì 6 maggio 2020) Non potremo affrontare con successo la sfida della ripartenza o meglio della ricostruzione basandoci solo su un necessario e imponente intervento pubblico, banco di prova di una nuova Europa, ma servendoci di valori, culture diverse, tecnologia e coesione. Una ricetta per il futuro in salsa italiana.È chiaro che nella ripartenza non si potrà ritornare alla quotidianità precedente al nuovo Coronavirus. Non solo perché a causa del COVID19 tutto è cambiato ma anche perché girando lo sguardo indietro a come eravamo e rivolgendoci Subito dopo al futuro possiamo cogliere quanto questa emergenza così drammatica sia un’opportuna per diventare migliori, influendo positivamente sulla nostra qualità della vita, sulla nostra società, sulla nostra economia.Pensiamo alla rivoluzione digitale dello smart-working o delle videochiamate ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 maggio 2020) Non potremo affrontare con successo la sfida della ripartenza o meglio della ricostruzione basandoci solo su un necessario e imponente intervento pubblico, banco di prova di una nuova Europa, ma servendoci di valori, culture diverse, tecnologia e coesione. Una ricetta per il futuro in salsa italiana.È chiaro che nella ripartenza non si potrà ritornare alla quotidianità precedente al nuovo Coronavirus. Non solo perché a causa del COVID19 tutto è cambiato ma anche perché girando lo sguardo indietro a come eravamo e rivolgendocidopo al futuro possiamo cogliere quanto questa emergenza così drammatica sia un’opportuna per diventare, influendo positivamente sulla nostra qualità della vita, sulla nostra società, sulla nostra economia.Pensiamo alla rivoluzione digitale dello smart-working o delle videochiamate ...

