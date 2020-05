Rosario Marcianò | «Mi è stato interdetto l’uso di internet»

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 6 maggio 2020) «Mi èdal Questore l’uso di. Ordinanza restrittiva ricevuta oggi. Nulla è per caso»:Marcianò aveva appena fatto in tempo a partecipare al servizio delle Iene sui complottisti del COVID-19 e del 5G che ieri ha raccontato lui e altri simpatici originaloni che popolano le lande del web italiano, ed ecco il fattaccio.Marcianò: «Mi èl’uso di» O meglio, ecco che Marcianò scrive che gli èl’uso didal questore di Imperia (poi bisogna vedere se è vero…). E il provvedimento arriva proprio quando l’autorevolissimo Comitato Sardo Scie Chimiche denunziaquerelava la bifida operazione della trasmissione di Italia 1 che cerca di far passare “i complottisti” per “gente instabile ...