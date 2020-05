robertosaviano : Garantire la salute del detenuto, dall'ex boss al 41-bis al detenuto ignoto, è un atto che ha un'efficacia antimafi… - borghi_claudio : @Ramshawe76 Esito nullo a meno di non trasformarlo in un mes bis - borghi_claudio : Articoli che invecchiano assai bene. #Bonafede #Bonafededimettiti A quanto pare questo virus non solo ha fatto a… - oldo_bis : RT @udogumpel: La sentenza #Karlsruhe è in realtà una grande occasione. Non è l' #Euro, ma il sistema #Italia che non funziona: tra sprazzi… - MovPopulistaIta : RT @elioferrante: I giornalai ed i politici del centrodestra, sono degli ignobili bugiardi.Cercano di ingannare il popolo italiano per inta… -

Ultime Notizie dalla rete : Non bis Condannato all'estero per ricettazione, in Italia per riciclaggio: escluso il ne bis in idem internazionale Il Quotidiano Giuridico Non è il 41 bis il vero guaio della Giustizia

L’indecorosa bagarre tra il Guardasigilli Bonafede e il dottore Di Matteo ha trovato la scintilla nel caso dei boss di mafia detenuti in regime di 41 bis mandati ai domiciliari per l’emergenza Covid ( ...

No ai domiciliari per il boss Settimo Mineo, torna a casa il carceriere del piccolo Di Matteo

... in attesa di giudizio – e vale dunque il principio costituzionale della presunzione di innocenza – e in questi casi il Dap non ha alcuna competenza. Finora a Palermo soltanto un boss recluso al 41 ...

