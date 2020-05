No alla delegazione di esperti Virus | lo schiaffo della Cina è una confessione

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Che cosa deve nascondere la? Pechino, infatti, non darà la priorità all'invio diinternazionali per indagare sull'origine del corona"fino a quando la pandemia non sarà sconfitta". Lo ha detto chiaro e tondo l'ambasciatore del Dragone alle Nazioni Unite a Ginerva. Rispondendo alle pressionicomunità internazionale che vuole mandare unadi specialisti per comprendere come sia potuto esplodere il Covid-19, ha affermato: "Per sapere se o come avverrà l'invito, in questo momento dobbiamo avere la giusta impostazione di priorità e, d'altra parte, abbiamo bisognogiusta atmosfera". Queste le parole di mister Chen Xu, consegnate ai giornalisti nel corso di un briefing online. Parole che non fanno altro che accrescere il sospetto: laprende altro tempo. E si ribadisce: che cosa hanno da nascondere?