Maugeri | arrivano in donazione kit di protezione individuale

Tempo di lettura: < 1 minutoTelese Terme (Bn) – Ieri mattina l'Istituto Salvatoredi Telese Terme ha ricevuto in regalo dalla "Bruno Farmaceutici" dei kit diconcernenti in guanti, mascherine e gel disinfettante. Il materiale sanitario è stato messo a completa disposizione della struttura attraverso un prezioso gesto di solidarietà che denota la vicinanza e la voglia di collaborazione nei confronti della strutture ospedaliera del centro in provincia di Benevento.