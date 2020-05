Mascherine, è allarme inquinamento: “Ecco come smaltirle” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Malinconico, direttore IPCB-CNR: “Conferirle in sicurezza nei termovalorizzatori. Le Mascherine monouso non sono fatte di materiale biodegradabile né compostabile”. “Le Mascherine che utilizziamo per contrastare il Coronavirus, attualmente vendute come monouso e dunque non riutilizzabili né lavabili, devono assolutamente essere conferite in sicurezza sia per gli operatori che procedono alla raccolta che per chi gestisce il destino finale del prodotto. Attualmente l’unica soluzione possibile per il loro smaltimento è l’inserimento da parte dei cittadini in comuni sacchetti di polietilene, quelli più economici in commercio. Quindi, in un secondo momento, le Mascherine dovranno essere destinate non alle discariche, bensì a termovalorizzatori o termodistruttori”. Lo ha detto Mario Malinconico, direttore di ricerca ... Leggi su 2anews Mascherine monouso : è allarme inquinamento

Allarme mascherine : l'80% non protegge dal virus

Mascherine - è allarme inquinamento : “Ecco come smaltirle” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Malinconico, direttore IPCB-CNR: “Conferirle in sicurezza nei termovalorizzatori. Lemonouso non sono fatte di materiale biodegradabile né compostabile”. “Leche utilizziamo per contrastare il Coronavirus, attualmente vendutemonouso e dunque non riutilizzabili né lavabili, devono assolutamente essere conferite in sicurezza sia per gli operatori che procedono alla raccolta che per chi gestisce il destino finale del prodotto. Attualmente l’unica soluzione possibile per il loro smaltimento è l’inserimento da parte dei cittadini in comuni sacchetti di polietilene, quelli più economici in commercio. Quindi, in un secondo momento, ledovranno essere destinate non alle discariche, bensì a termovalorizzatori o termodistruttori”. Lo ha detto Mario Malinconico, direttore di ricerca ...

ChrisDebien : RT @ASviSItalia: La mole di scarti non riciclabili dovuti alla crisi sanitaria richiede misure urgenti. Riascolta #AltaSostenibilità, rubr… - laltra_opinione : #Inquinamento da #coronavirus:uccello soffoca impigliato in una mascherina.Da settimane gli ambientalisti lanciano… - lacittanews : Da settimane gli ambientalisti lanciano l’allarme per l’inquinamento da mascherine e guanti di plastica. Molte, tro… - AISEC_Circolare : RT @ASviSItalia: La mole di scarti non riciclabili dovuti alla crisi sanitaria richiede misure urgenti. Riascolta #AltaSostenibilità, rubr… - RizzutoEleonora : RT @ASviSItalia: La mole di scarti non riciclabili dovuti alla crisi sanitaria richiede misure urgenti. Riascolta #AltaSostenibilità, rubr… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine allarme Coronavirus, allarme mascherinene servono a milioni, ecco perché non ci sono Il Messaggero Vision 2: da Firenze l'intelligenza artificiale anti assembramenti

Il sistema sviluppato dalla start up Binoocle permette attraverso le webcam di avvisare se ci sono troppe persone e può essere utile per negozi, locali ed eventi Per evitare che nella Fase 2 della ges ...

Allarme Legambiente: aumento rifiuti da guanti a mascherine, a monouso alimentari

Questi mesi che ci hanno costretti a vivere chiusi in casa ci hanno mostrato come la natura e' riuscita a riprendersi i 'suoi spazi'. Ci troviamo di fronte una nuova fase di questa emergenza coronavir ...

Il sistema sviluppato dalla start up Binoocle permette attraverso le webcam di avvisare se ci sono troppe persone e può essere utile per negozi, locali ed eventi Per evitare che nella Fase 2 della ges ...Questi mesi che ci hanno costretti a vivere chiusi in casa ci hanno mostrato come la natura e' riuscita a riprendersi i 'suoi spazi'. Ci troviamo di fronte una nuova fase di questa emergenza coronavir ...