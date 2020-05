Le compagnie aeree post coronavirus: cosa sarà di loro? Cosa cambierà per i passeggeri? (Di mercoledì 6 maggio 2020) Le compagnie aeree sono state letteralmente messe a terra, e oserei direi anche in ginocchio, dal propagarsi della pandemia. Sin dai primi segnali avvenuti in Italia nella seconda metà di febbraio molti Stati hanno chiuso le loro frontiere ai viaggiatori italiani tagliando di conseguenze le rotte da e per il nostro Paese, fino a che – con il dpcm dell’11 marzo scorso – e con l’estensione a tutto il territorio nazionale delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e a seguito della dichiarazione di pandemia mondiale dall’OMS, i vettori sono stati costretti per ovvi motivi a cancellare tutte le loro rotte e a lasciare a terra i loro velivoli. LEGGI ANCHE > Come viaggeremo nel post coronavirus compagnie aeree «a terra», Cosa sta succedendo Secondo gli analisti di Cirium, ... Leggi su giornalettismo Banca popolare di Bari - Almaviva e compagnie aeree : l’emergenza Covid non ferma le vertenze

