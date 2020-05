Italia | Nicolato | «Quando torneremo a giocare bisognerà puntare sui giovani»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Paolo, allenatore dell’Under 21, ha parlato al sito della FIGC della ripresa del calcio. Le sue parole Paolo, allenatore dell’Under 21, ha parlato al sito della FIGC. Le sue parole. RIPRESA – «Per ruolo e convinzione, sono sempre stato portato a pensare al calcio come a uno sport per i. Nel nostro mondo i risultati arrivano se si trovano i ricambi giusti e se germogliano nuovi campioni. Quindi mi auguro che alle nostre nuove leve siano assegnati sempre più ruoli da protagonista. D’altra parte, sono le opportunità concesse che danno modo alle persone di mostrare il proprio valore, magari anche a 16 anni». PROGRAMMI FUTURI – «Quanto influisce questo stop? Al momento non è possibile prevederlo, perché non è ancora chiaro cosa avverrà. Forse sapremo qualcosa di ...