Il teatro di Andrea Rivera on demand su Vimeo

(Di mercoledì 6 maggio 2020)con il suo spettacolo “THE BEST(IA) OF” onsudal 7 maggio: 20 anni di attività artistica per il pubblico del web Nell’epoca in cui le sale teatrali sono ferme, per far fronte a quella mancanza da “sipario chiuso”, è necessario reinventarsi e pensare al futuro. Mentre la quarantena è agli sgoccioli e i… L'articolo IldionsuCorriere Nazionale.

luigicastronuov : RT @IlBoLive: #Teatro e #cultura: lettera aperta di Andrea Pennacchi - esterbaum : RT @IlBoLive: #Teatro e #cultura: lettera aperta di Andrea Pennacchi - dmdarpizio : RT @IlBoLive: #Teatro e #cultura: lettera aperta di Andrea Pennacchi - amelielavrai : RT @IlBoLive: #Teatro e #cultura: lettera aperta di Andrea Pennacchi - annavioloncello : RT @IlBoLive: #Teatro e #cultura: lettera aperta di Andrea Pennacchi -

Ultime Notizie dalla rete : teatro Andrea

RIETI - Coronavirus: una riapertura del locale (per ora da asporto) come segnale di rinascita. Andrea ha perso la mamma per il virus e aveva rilevato il bar solo a fine febbraio. È il locale che megli ...In questi giorni difficili in cui l’emergenza coronavirus ha fermato le attività nei teatri, nei tendoni e nelle piazze, lo spettacolo dal vivo sta inventando nuovi modi per rimanere in contatto col p ...