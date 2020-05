Il Dl Olimpiadi e' legge, Spadafora “Segno di speranza per futuro” (Di mercoledì 6 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva, con 225 voti favorevoli e un astenuto, il decreto sull'organizzazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e delle finali Atp di tennis Torino 2021-2025. Il provvedimento, gia' approvato dalla Camera, diventa cosi' legge. “Un segno di speranza e di ottimismo per il futuro, che conferma l'importanza vitale dello Sport per la ripartenza economica del nostro Paese”, il commento del ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora. “L'Italia riparte insieme allo sport – sottolinea – Un impegno importante portato avanti, nonostante l'emergenza, grazie alla collaborazione di tutti: istituzioni nazionali, regionali, locali, Coni, Cip, federazioni sportive e forze politiche, come dimostra il voto unanime al Senato. Questo provvedimento generera' sin da subito un'importante ... Leggi su liberoquotidiano Olimpiadi Invernali Sapporo 1972 : il medagliere e tutti i podi azzurri. La leggenda di Gustavo Thoeni e l’impresa dello slittino

(Di mercoledì 6 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva, con 225 voti favorevoli e un astenuto, il decreto sull'organizzazione dellee Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e delle finali Atp di tennis Torino 2021-2025. Il provvedimento, gia' approvato dalla Camera, diventa cosi'. "Un segno die di ottimismo per il futuro, che conferma l'importanza vitale dello Sport per la ripartenza economica del nostro Paese", il commento del ministro per lo Sport, Vincenzo. "L'Italia riparte insieme allo sport – sottolinea – Un impegno importante portato avanti, nonostante l'emergenza, grazie alla collaborazione di tutti: istituzioni nazionali, regionali, locali, Coni, Cip, federazioni sportive e forze politiche, come dimostra il voto unanime al Senato. Questo provvedimento generera' sin da subito un'importante ...

