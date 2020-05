Giallo a Porto Torres | ritrovato cadavere sugli scogli

Leggi su limemagazine.eu

(Di mercoledì 6 maggio 2020). Vittima un uomo di circa 40 anni, sul posto i carabinieri E’dopo il ritrovamento deldi un uomo, di circa 40 anni,vicino alla chiesetta di Balai. L’uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, potrebbe essere caduto dalla parete rocciosa. Sul posto sono giunti i carabinieri, ed i vigili del fuoco al lavoro per recuperare il corpo. Gli inquirenti non escludono alcuna pista per il momento: potrebbe essersi trattato di un incidente o di un gesto volontario dell’uomo, ma non si sa se al momento della tragedia era da solo o in compagnia di qualcuno.