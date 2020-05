Dybala guarito dal Covid 19 | ‘Il mio volto dice tutto’

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 7 maggio 2020) "Il miotutto. Sono finalmentedal-19". Con questo breve messaggio sul proprio profilo Instagram, Paulo, attaccante della Juventus, ha comunicato a tutti la sua guarigione dal Coronavirus. Questo il comunicato del club bianconero sulle condizioni di salute della Joya. "Pauloha effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-19. Gli esami hanno dato esito negativo. Il giocatore è pertantoe non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare".