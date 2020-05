Coronavirus | i guariti totali superano | per la prima volta i malati

Coronavirus: i guariti totali superano<br> per la prima volta i malati (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il bollettino di oggi della Protezione Civile sulla situazione dei contagi da Coronavirus in Italia ci regala un dato molto importante: per la prima volta il totale delle persone guarite supera quello degli attualmente positivi. Infatti abbiamo 93.245 guariti e 91.528 attualmente positivi. L’aumento dei pazienti dimessi, rispetto a ieri, è di ben 8.014 persone.Il totale delle persone che hanno contratto il virus, dato che include guariti, deceduti e positivi, sale a 214.457, con un incremento rispetto a ieri di 1.444 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi registra una decrescita di 6.939 assistiti rispetto a ieri. Inoltre, tra gli attualmente positivi, 1.333 sono in cura in terapia intensiva, con una decrescita di 94 pazienti rispetto a ieri, ma attenzione, perché il numero così alto dei pazienti dimessi e guariti è dovuto a un ... Leggi su blogo Coronavirus - i numeri in chiaro. Il fisico Sestili : «Oggi dimesse più di 8mila persone - una cifra record. Mai così tanti guariti» – Il video

