Conte all'Agi: "Sono io il garante, lo Stato c'è". E accelera sulle riaperture (Di mercoledì 6 maggio 2020) In un momento in cui i sondaggi promuovono il governo sulla gestione dell'emergenza sanitaria il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è consapevole che queste settimane Sono decisive per la navigazione dell'esecutivo. Innanzitutto per la fase due: "Gli italiani hanno risposto presente. Ora tocca a noi. Lo Stato c'è", afferma il presidente del Consiglio in un'intervista all'AGI, spiegando di volersi fare "garante" del rilancio dell'Italia in un momento così importante. Il convincimento è che ci aspetta ancora "un periodo di grande sofferenza" (Conte si dice addolorato per il suicidio di un imprenditore a Napoli) ma "nessuno deve rimanere nel vicolo cielo della paura e della sfiducia". E accelera anche sulle riaperture. "A chi - afferma il premier - ha ancora l'attività chiusa dico che, continuando con il senso di responsabilità sin qui ... Leggi su agi Conte all'Agi : "Valorizzerò tutte le proposte della maggioranza. Mascherine gratis per le famiglie bisognose"

