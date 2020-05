Calcio, da domani la Sampdoria dà il via agli allenamenti individuali facoltativi (Di mercoledì 6 maggio 2020) Come riporta l’ANSA, da domani la Sampdoria darà il via alla ripresa facoltativa degli allenamenti individuali: a Bogliasco infatti oggi i blucerchiati si sono sottoposti a controlli e visite mediche e domani inizieranno le sedute di atletica, con i calciatori che faranno la doccia poi a casa propria. Intanto un altro caso tiene banco in casa doriana: la FIFA deciderà sul mancato pagamento del 10% della vendita di Bruno Fernandes dallo Sporting Lisbona al Manchester United, percentuale che equivale ad oltre 5 milioni di euro. Sulla questione la Sampdoria è sul piede di guerra da oltre un mese. Così la FIFA ad ESPN: “Possiamo confermare che il 3 aprile 2020 la Sampdoria ha presentato un ricorso alla Fifa contro lo Sporting in relazione agli obblighi finanziari stabiliti nel contratto corrispondente al trasferimento del giocatore Bruno Fernandes. La ... Leggi su oasport Uefa - domani il meeting con le federazioni : si valuta l'ampliamento della finestra di calciomercato

Serie A - rimandato a domani incontro tra Lega Calcio e AIC (Di mercoledì 6 maggio 2020) Come riporta l’ANSA, daladarà il via alla ripresa facoltativa degli: a Bogliasco infatti oggi i blucerchiati si sono sottoposti a controlli e visite mediche einizieranno le sedute di atletica, con i calciatori che faranno la doccia poi a casa propria. Intanto un altro caso tiene banco in casa doriana: la FIFA deciderà sul mancato pagamento del 10% della vendita di Bruno Fernandes dallo Sporting Lisbona al Manchester United, percentuale che equivale ad oltre 5 milioni di euro. Sulla questione laè sul piede di guerra da oltre un mese. Così la FIFA ad ESPN: “Possiamo confermare che il 3 aprile 2020 laha presentato un ricorso alla Fifa contro lo Sporting in relazioneobblighi finanziari stabiliti nel contratto corrispondente al trasferimento del giocatore Bruno Fernandes. La ...

capuanogio : #Spadafora al questione time: 'Audizione di domani speriamo possa dare via libera al protocollo #Figc anche se calc… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Viminale: ok allenamenti individuali per squadre Prescrizione in vigore da domani a domenica 17… - ossobuco20111 : Samp, da domani allenamenti individuali facoltativi - LCKekkoDL98 : RT @NicoSchira: Ministro #Spadafora: 'Tutti noi auspichiamo la ripresa del calcio, ma oggi è impossibile definire una data certa. Domani sp… - news24_napoli : Spadafora annuncia: “Domani la riunione per il via libera al calcio. La… -