Addio a Florian Schneider dei Kraftwerk | l' uomo che ha rivoluzionato il suono del pop

Leggi su panorama

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Aveva 73 anni ed insieme a Ralf Hutter aveva fondato all'inizio degli anni Settanta i, i pionieri della musica elettronica. Entrambi avevano studiato al conservatorio di Dusseldorf. Nato nel 1947,era il figlio di Paull'architetto che ha progettato l'aeroporto di Colonia. Prima di dedicarsi all'elettronica Schniedier era un flautista: ««Ho studiato il flauto seriamente fino ad un certo livello, poi l'ho trovato noioso; ho cercato di sperimentare altre cose, ma mi sono accorto che il flauto era troppo limitato per ciò. Così ho comprato un microfono, degli altoparlanti, un'unità eco, e un sintetizzatore» ha dichiarato all'inizio della sua carriera». Ralf Hütter lo aveva definito «un feticista delera famoso per aver utilizzato nei primi Settanta tecniche sperimentali per ...