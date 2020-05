A Varese il braccialetto elettronico per i bimbi dell’asilo: “Vibra se non rispettano le distanze” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Varese, 6 mag – Un braccialetto per «aiutare» i bambini dai 4 ai 6 anni a rispettare il distanziamento sociale durante le prossime fasi dell’epidemia. Verrà adottato in una scuola dell’infanzia paritaria di Castellanza (Varese), dove direttore e insegnanti si dicono «pronti a ripartire con tutte le cautele», e in virtù di questo si sono dotati di duecento dispositivi «smart» – si dice così, no? – per alunni e personale. Bambini dell’asilo, in una delicata fase dell’apprendimento, costretti a giocare senza contatto fisico con un allarme che vibra, suona o lampeggia se qualcuno si avvicina troppo: chissà se intendeva proprio questo il consigliere del ministro della salute Walter Ricciardi quando parlava di «cambiamento culturale» per convivere con il coronavirus. Benvenuti ... Leggi su ilprimatonazionale A Varese il braccialetto elettronico per i bimbi dell’asilo : “Vibra se non rispettano le distanze” (Di mercoledì 6 maggio 2020), 6 mag – Unper «aiutare» i bambini dai 4 ai 6 anni a rispettare il distanziamento sociale durante le prossime fasi dell’epidemia. Verrà adottato in una scuola dell’infanzia paritaria di Castellanza (), dove direttore e insegnanti si dicono «pronti a ripartire con tutte le cautele», e in virtù di questo si sono dotati di duecento dispositivi «smart» – si dice così, no? – per alunni e personale. Bambini dell’asilo, in una delicata fase dell’apprendimento, costretti a giocare senza contatto fisico con un allarme che vibra, suona o lampeggia se qualcuno si avvicina troppo: chissà se intendeva proprio questo il consigliere del ministro della salute Walter Ricciardi quando parlava di «cambiamento culturale» per convivere con il coronavirus. Benvenuti ...

