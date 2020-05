Via Toledo, prende a schiaffi la moglie: 37enne arrestato dai Carabinieri (Di martedì 5 maggio 2020) Cronaca di Napoli: i Carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale un 37enne che stava prendendo a schiaffi la moglie in via Toledo. Stava prendendo a schiaffi una donna ed i passanti hanno chiesto aiuto ai Carabinieri che stavano percorrendo via Toledo. E’ successo ieri mattina. I Carabinieri della stazione di San Giuseppe insieme a quelli del reggimento Campania hanno arrestato per maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale un 37enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. I militari sono intervenuti in difesa della vittima e l’uomo prima si è rifiutato di fornire le proprie generalità e poi li ha minacciati: sono scattate le manette per il 37enne. La donna – ritornata recentemente a casa in un tentativo di ricucire il rapporto – aveva già denunciato il marito: anche questa volta la ... Leggi su 2anews Prende a schiaffi la moglie a via Toledo : carabinieri arrestano 37enne

Un uomo è stato fermato dai carabinieri intorno alle 12 di oggi, 4 maggio, in via Toledo, nel centro di Napoli, a pochi passi da piazza Dante: a quanto apprende Fanpage.it, avrebbe aggredito la compag ...

