Ultimo | "Fate come credete giusto" e scoppia la polemica sulla Fase 2

Ultimo ha parlato per la prima volta estesamente della sua esperienza di artista durante il Coronavirus, ed è scoppiata la polemica. Nel corso dei due mesi di quarantena per il Coronavirus, moltissimi artisti italiani hanno utilizzato i propri canali social per rimanere in contatto con il pubblico e soprattutto per tenere alto l'umore delle persone che non avrebbero potuto assistere a concerti ed … L'articolo Ultimo "Fate come credete giusto" e scoppia la polemica sulla Fase 2 è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

tizianarcisista : se fate ultimo is over party volo su Giove - Lapapilla01 : Piccola domanda che si ricollega al mio ultimo tweet: Ma quando fate apprezzamenti su qualche manzone davanti al… - Laufan845 : RT @amaricord: Un artista di rilievo come Ultimo seguito soprattutto da giovanissimi non può scrivere durante una fase così delicata 'fate… - meleonoray : Ma ce la fate? Ma veramente? Se vi sta sulle palle una persona va bene, mettiamo che ci sta, a tutti sta sulle pall… - rufus73418766 : giusto per farvi capire: #ultimo non ha detto: “uscite, fate come cazzo vi pare e infrangete ogni legge” -

