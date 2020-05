"Sono preoccupato, così non ce la faremo". Bce e Germania, scenario da brividi per il Cav (Di martedì 5 maggio 2020) Dopo il sì al Quantitative Easing con riserva della Corte Costituzionale tedesca, è Silvio Berlusconi a intervenire. "Noi dobbiamo continuare a dialogare in modo costruttivo con i paesi economicamente più forti, perché senza di loro, senza l'Europa, la nostra Italia da sola non potrebbe farcela". La Germania ha infatti dato alla Bce un ultimatum di 3 mesi dopo i quali la Bundesbank dovrebbe ritirarsi dai programmi di interventi della Banca Centrale Europea, se non vengono rispettate alcune condizioni. Una notizia che mette in allerta il leader di Forza Italia "La Bce - prosegue ai microfoni di Radio 101 - senza i capitali e il peso politico ed economico della Germania, potrebbe arrivare ad investire meno di 1100 miliardi". Insomma, il Cav teme parecchio: "Il ruolo dell'Europa è decisivo, per questo oggi Sono preoccupato". L'Italia ... Leggi su liberoquotidiano Cesare Bocci e la moglie Daniela Spada/ “Coronavirus? Sono preoccupato per il lavoro”

Coronavirus - Crisanti : “Se motto è vediamo che succede sono preoccupato”

civati : Più che dagli affetti stabili sono preoccupato dagli addetti stabili, ovvero dalle persone che domattina torneranno… - StefanoFassina : Caro @ilvecchietto1 sono preoccupato anche io e pertanto ho sottoscritto emendamento proposto da @StefanoCeccanti p… - berlusconi : Non possiamo tenere il Paese chiuso per sempre, questo è evidente. Bisogna però che ci sia grande prudenza e il mas… - Noovyis : ('Sono preoccupato, così non ce la faremo'. Bce e Germania, scenario da brividi per il Cav) Playhitmusic - - iltala1 : @SkySport @_vitovaipiano ma cr7 alla fine è tornato? sono preoccupato -