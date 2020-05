Ottaviano. Violenta esplosione nella Adler Scudieri: feriti (Di martedì 5 maggio 2020) Martedì un’esplosione piuttosto Violenta è avvenuta all’interno dell’Adler Scudieri di Ottaviano (Napoli) nel corso del turno pomeridiano. Sul posto sette ambulanze che hanno soccorso diversi feriti. Si teme per possibili vittime. Al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco per domare l’incendio che potrebbe avere danneggiato anche le aziende circostanti. Nello stabilimento dove si è verificata l’esplosione si producono cuscinetti per automobili. Al momento dell’incidente c’erano all’incirca trenta operai a lavoro. L’azienda aveva ridotto il numero di operai sulle linee di produzione. I testimoni riferiscono di un terribile boato. In alcune case sono caduti persino i mobili a seguito dell’esplosione. Chi abita nei pressi ha sentito tremare il pavimento. La società è di ... Leggi su laprimapagina Violenta esplosione in una fabbrica di Ottaviano : diversi feriti - colonna di fumo nero (Di martedì 5 maggio 2020) Martedì un’piuttostoè avvenuta all’interno dell’di(Napoli) nel corso del turno pomeridiano. Sul posto sette ambulanze che hanno soccorso diversi. Si teme per possibili vittime. Al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco per domare l’incendio che potrebbe avere danneggiato anche le aziende circostanti. Nello stabilimento dove si è verificata l’si producono cuscinetti per automobili. Al momento dell’incidente c’erano all’incirca trenta operai a lavoro. L’azienda aveva ridotto il numero di operai sulle linee di produzione. I testimoni riferiscono di un terribile boato. In alcune case sono caduti persino i mobili a seguito dell’. Chi abita nei pressi ha sentito tremare il pavimento. La società è di ...

