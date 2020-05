Mario Biondi aspetta il nono figlio: la rivelazione in diretta a Rai Radio 2 (Di martedì 5 maggio 2020) Mario Biondi ha annunciato in diretta a Radio2 Social Club di essere in attesa del suo nono figlio. L’annuncio del cantante 49enne è arrivato a sorpresa, mentre stava chiacchierando in collegamento Skype con i conduttori del programma, Luca Barbarossa, Andrea Perroni e Neri Marcorè. “Da poco ho scoperto che sarò padre per la nona volta di una bimba che si chiamerà Martina”, ha detto Biondi. Immediata la replica di Marcorè che ha commentato entusiasta: “Ma che bella notizia, e poi dicono che la natalità, la crisi delle nascita ecc ecc… fossero tutti come Mario Biondi qua c’avremmo una popolazione cinese in Italia”. Mario Biondi ha già infatti otto figli, avuti da due compagne diverse. Con l’ex moglie, la cantante Monica Farina, ha avuto sei figli: Marzio, Marica, Zoe, Louis Mario, Chiara e ... Leggi su ilfattoquotidiano Mario Biondi sarà papà per la nona volta : "Si chiamerà Martina"

Mario Biondi di nuovo papà : arriva la 9 figlia del cantante

Mario Biondi papà per la nona volta - l’annuncio a Radio 2 Social Club (Di martedì 5 maggio 2020)ha annunciato in2 Social Club di essere in attesa del suo. L’annuncio del cantante 49enne è arrivato a sorpresa, mentre stava chiacchierando in collegamento Skype con i conduttori del programma, Luca Barbarossa, Andrea Perroni e Neri Marcorè. “Da poco ho scoperto che sarò padre per la nona volta di una bimba che si chiamerà Martina”, ha detto. Immediata la replica di Marcorè che ha commentato entusiasta: “Ma che bella notizia, e poi dicono che la natalità, la crisi delle nascita ecc ecc… fossero tutti comequa c’avremmo una popolazione cinese in Italia”.ha già infatti otto figli, avuti da due compagne diverse. Con l’ex moglie, la cantante Monica Farina, ha avuto sei figli: Marzio, Marica, Zoe, Louis, Chiara e ...

repubblica : Mario Biondi sarà papà per la nona volta - repubblica : Mario Biondi sarà papà per la nona volta [aggiornamento delle 20:35] - amigre_ : @frau_simonetta @LucaMagmo @Davidone74 Mario biondi ha ben recepito il messaggio - PaginaNuova : la REPUBBLICA - Mario Biondi sarà papà per la nona volta - alf54 : @clacala76 @LucaDondoni @mariobiondi La nona signora mi pare. Mario Sperminetor Biondi ha un figlio con ogni compagna -