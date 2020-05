La Cassazione sulla responsabilità per morti da amianto (Di martedì 5 maggio 2020) di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 12151/2020 (sotto allegata) la Cassazione rigetta il ricorso degli imputati, condannati per aver cagionato la morte di una lavoratrice a causa della mancata adozione delle misure di sicurezza necessarie a evitare l'esposizione della stessa all'amianto. La donna infatti, affetta da mesotelioma pleurico cagionato dalla inalazione delle fibre di amianto, è morta quando il processo era ancora in corso. A nulla sono valse le doglianze degli imputati. Dalle testimonianze è stato possibile dimostrare il nesso di causa tra esposizione e malattia, che quindi ha origine professionale, stante anche l'assenza di altre concause, come il fumo di sigaretta. Omicidio colposo per violazione delle norme di sicurezza sul lavoroNesso eziologicoOmicidio colposo s... Leggi su studiocataldi (Di martedì 5 maggio 2020) di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 12151/2020 (sotto allegata) larigetta il ricorso degli imputati, condannati per aver cagionato la morte di una lavoratrice a causa della mancata adozione delle misure di sicurezza necessarie a evitare l'esposizione della stessa all'. La donna infatti, affetta da mesotelioma pleurico cagionato dalla inalazione delle fibre di, è morta quando il processo era ancora in corso. A nulla sono valse le doglianze degli imputati. Dalle testimonianze è stato possibile dimostrare il nesso di causa tra esposizione e malattia, che quindi ha origine professionale, stante anche l'assenza di altre concause, come il fumo di sigaretta. Omicidio colposo per violazione delle norme di sicurezza sul lavoroNesso eziologicoOmicidio colposo s...

