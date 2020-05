Houellebecq, il coronavirus e l'impressione del "non-evento". Cos'è un evento? (Di martedì 5 maggio 2020) “Questa epidemia poteva anche fare qualche migliaio di morti tutti i giorni nel mondo, produceva comunque la curiosa impressione di essere un non-evento" (Michael Houellebecq) Forse in questa frase c'è l'irrimediabile tendenza dell'intellettuale a voler stupire. Francamente, definire un "non-evento" il coronavirus (seppur parlando di "impressione") fa sgranare gli occhi. O forse non vi è alcuna tendenza eccentrica, bensì la convinzione che quando tutto sarà finito, tutto (sistema / Storia) sarà uguale ma soltanto un po' peggiore (diffidenza, povertà, paranoia). E "tutto sarà uguale ma soltanto un po' peggiore" è la sintesi delle centinaia di titolazioni che hanno rilanciato il pensiero di Houellebecq. A corredo, lo scrittore sottolinea come nel mondo intellettuale "non ne parlavano granché, preferivano affrontare la ... Leggi su liberoquotidiano HOUELLEBECQ/ Coronavirus ci renderà migliori? Non cambia nulla - anzi sarà peggio

