Gerry Scotti | Caso Botteri | “Preferisco lei spettinata ma competente” (Di martedì 5 maggio 2020) Gerry Scotti rompe il silenzio sul Caso Botteri-Striscia la Notizia: “preferisco cento volte una Botteri spettinata ma competente”. Gerry Scotti rompe il silenzio sul Caso Giovanna Botteri ed esprime il proprio punto di vista ai microfoni del Corriere della Sera. Dopo il servizio di Striscia la Notizia dedicato all’inviata da Pechino della Rai, sul web, … L'articolo Gerry Scotti Caso Botteri “Preferisco lei spettinata ma competente” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna "La figuraccia di Salini". Caso-Botteri - la bomba di Striscia contro l'ad della Rai : a sganciarla ci pensa Gerry Scotti

Gerry Scotti rompe il silenzio su Giovanna Botteri

"Cento volte meglio una Botteri spettinata di un..." : Gerry Scotti irrompe sul caso - il vero intento di Striscia (Di martedì 5 maggio 2020)rompe il silenzio sul-Striscia la Notizia: “preferisco cento volte unama competente”.rompe il silenzio sulGiovannaed esprime il proprio punto di vista ai microfoni del Corriere della Sera. Dopo il servizio di Striscia la Notizia dedicato all’inviata da Pechino della Rai, sul web, … L'articolo“Preferisco leima competente” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

HuffPostItalia : Gerry Scotti: 'Meglio una Botteri spettinata, ma competente. L'aspetto fisico non c'entra con la bravura' - Corriere : Gerry Scotti e il caso Botteri: «Il fisico non conta nulla. Meglio lei spettinata che gli altri incapaci» - SIAE_Official : Grazie @Striscia, @m_hunziker e @Gerry_Scotti per sostenere la petizione per istituire la #festadeicamicibianchi, i… - Noovyis : ('La figuraccia di Salini'. Caso-Botteri, la bomba di Striscia contro l'ad della Rai: a sganciarla ci pensa Gerry S… - 50francescapec1 : @gerry Scotti pensavo che fossi fuori dalla emme Mediaset ed invece ti ci sei buttato anche tu ma davvero i soldi c… -